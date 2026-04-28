Instituts der deutschen Wirtschaft

Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Sachsen gefolgt von Thüringen. Auf Platz drei liegt Baden-Württemberg. In absoluten Zahlen bleibt die Technische Universität Dresden führend. Sie kommt im untersuchten Zeitraum auf rund 300 Patentanmeldungen und liegt damit vor der Technischen Universität München und der RWTH Aachen.
IW-Experte Oliver Koppel erklärte, wer heute ein Patent anmelde, bringe häufig morgen ein neues Produkt auf den Markt. Für Unternehmen seien Hochschulen damit wichtige Ideenschmieden.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.