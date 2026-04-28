Instituts der deutschen Wirtschaft
Ostdeutsche Hochschulen bei Patentanmeldungen führend

Hochschulen in Ostdeutschland melden einer Studie zufolge deutlich mehr Patente an als Hochschulen in Westdeutschland. Wie aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, kommen sie auf 3,9 Patentanmeldungen pro 1.000 Studenten. In westdeutsche Einrichtungen sind es mit 1,8 weniger als die Hälfte.

    Löwenskulptur am Universitätsplatz in Halle
    Ostdeutsche Hochschulen führen bei Patentanmeldungen. (Uni Halle / Markus Scholz)
    Spitzenreiter unter den Bundesländern ist Sachsen gefolgt von Thüringen. Auf Platz drei liegt Baden-Württemberg. In absoluten Zahlen bleibt die Technische Universität Dresden führend. Sie kommt im untersuchten Zeitraum auf rund 300 Patentanmeldungen und liegt damit vor der Technischen Universität München und der RWTH Aachen.
    IW-Experte Oliver Koppel erklärte, wer heute ein Patent anmelde, bringe häufig morgen ein neues Produkt auf den Markt. Für Unternehmen seien Hochschulen damit wichtige Ideenschmieden.
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.