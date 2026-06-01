Brandenburg
Ostdeutsches Wirtschaftsforum in Bad Saarow: Forderungen nach Stärkung der Wirtschaft

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze hat vor einer negativen Entwicklung der Wirtschaft in Ostdeutschland gewarnt. Der CDU-Politiker sagte im brandenburgischen Bad Saarow, ‌man müsse sich zwar um neue Zukunftsbranchen kümmern. Zugleich müsse man jedoch aufpassen, dass bestehende Strukturen etwa in ​der Chemie- oder Automobilindustrie erhalten blieben.

    Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, spricht am zweiten Tag des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow.
    Sachsen-Anhalts Regierungschef Schulze beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum (dpa / Patrick Pleul)
    Ansonsten drohe eine Deindustrialisierung. In Bad Saarow findet derzeit das Ostdeutsche Wirtschaftsforum statt. Am Dienstag wird dort Bundeskanzler Merz erwartet.
    Die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, Schwesig und Woidke, hatten bei dem Forum bereits am Sonntag auf eine rasche Stärkung der Wirtschaft gedrungen. Die SPD-Politikerin Schwesig sprach sich für einen Bund-Länder-Gipfel unter Beteiligung von Wirtschaft und Gewerkschaften aus. Zudem brauche es weitere Entlastungen bei den Spritpreisen. Ihr Parteikollege Woidke aus Brandenburg betonte die Notwendigkeit von Reformen für den Erhalt des Sozialstaats.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.