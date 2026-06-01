Ansonsten drohe eine Deindustrialisierung. In Bad Saarow findet derzeit das Ostdeutsche Wirtschaftsforum statt. Am Dienstag wird dort Bundeskanzler Merz erwartet.
Die Regierungschefs von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, Schwesig und Woidke, hatten bei dem Forum bereits am Sonntag auf eine rasche Stärkung der Wirtschaft gedrungen. Die SPD-Politikerin Schwesig sprach sich für einen Bund-Länder-Gipfel unter Beteiligung von Wirtschaft und Gewerkschaften aus. Zudem brauche es weitere Entlastungen bei den Spritpreisen. Ihr Parteikollege Woidke aus Brandenburg betonte die Notwendigkeit von Reformen für den Erhalt des Sozialstaats.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.