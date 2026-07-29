Mit dem Grand Départ wollen sie 2029 die Aufbauleistung der Menschen in Ostdeutschland würdigen und ein internationales Publikum erreichen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) sagte, 40 Jahre nach der Friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer wäre der Auftakt des wichtigsten Radrennens der Welt in Deutschland ein starkes Zeichen für Freiheit und ein geeintes Europa.
Die Entscheidung über den Grand Départ soll voraussichtlich bis Anfang kommenden Jahres fallen.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.