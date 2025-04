Der erste Ostermarsch in diesem Jahr fand in Potsdam statt. (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative sind bundesweit in rund 70 Städten Aktionen geplant, unter anderem in Berlin, Bremen, München, Duisburg, Leipzig und Stuttgart. Beherrschende Themen der diesjährigen Veranstaltungen sind demnach die geplante Aufrüstung in Deutschland sowie weiterhin der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazasreifen.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.