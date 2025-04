Die bundesweiten Ostermärsche gehen heute zu Ende. (Fabian Sommer/dpa)

Aktionen sind in zahlreichen deutschen Städten wie Hamburg, Bochum und Frankfurt am Main geplant. Die bundesweiten Ostermärsche für Frieden und Abrüstung waren am Gründonnerstag gestartet. Nach einer Auflistung des Netzwerks Friedenskooperative gab es mehr als 120 Aktionen.

Die Ostermärsche der Friedensbewegung haben eine jahrzehntelange Tradition. Den ersten Ostermarsch in Deutschland gab es 1960. Den größten Zulauf verzeichneten sie in den 80er Jahren während des Kalten Krieges, als hunderttausende Menschen daran teilnahmen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.