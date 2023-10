Nach Flutkatastrophe

Unwetter-Katastrophe in Libyen: Besonders die Küstenstadt Darna wurde schwer getroffen. (Jamal Alkomaty/AP/dpa)

Sie soll nun am 1. und 2. November stattfinden, wie das Vorbereitungsgremium mitteilte. Für die Verschiebung gebe es logistische Gründe. Ursprünglich sollte das internationale Treffen am 10. Oktober in Darna stattfinden.

Das Sturmtief Daniel hatte am 10. September für heftige Überschwemmungen im Nordosten Libyens gesorgt. Behördenangaben zufolge kamen dabei mindestens fast 3.900 Menschen ums Leben; befürchtet wird eine noch höhere Opferzahl. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration verloren mehr als 43.000 Menschen ihr Zuhause; sie benötigen dringend Hilfe. Am stärksten betroffen war Darna. Dort brachen zwei Dämme, und die Wassermassen trafen die Stadt mit der Wucht eines Tsunamis.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.