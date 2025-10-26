Die Regierungschefs von Osttimor und Malaysia beim ASEAN-Gipfel (dpa / AP / Vincent Thian)

Regierungschef Xanana Gusmao sprach beim ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur von einem historischen Schritt. Ein Traum sei wahr geworden. Das auch als Timor-Leste bekannte Osttimor hatte sich jahrelang um einen Beitritt zu dem Bündnis bemüht. Die 1967 gegründete Staatengemeinschaft ASEAN umfasste mit Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam bislang zehn Mitglieder.

Anlässlich des Gipfeltreffens der ASEAN-Staaten ist auch US-Präsident Trump nach Malaysia gereist. Er will unter anderem der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha beiwohnen. Die USA hatten in dem Konflikt vermittelt. An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha war es im Juli zu tagelangen Gefechten gekommen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.