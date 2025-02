Die OSZE wird die Bundestagswahl am Sonntag beobachten (Archivbild). (imago images / Alex Halada )

Wie die Organisation mitteilte, werden sechs Experten in Berlin im Einsatz sein. Die Mission wird von der italienischen Politikerin de Zulueta geführt. Außerdem gehören ihr Vertreter aus Polen, Serbien, Rumänien, Dänemark und Frankreich an.

Die OSZE hat bereits in der Vergangenheit Wahlen in Deutschland beobachtet, etwa die Bundestagswahl im September 2021. Von Seiten der Bundesregierung hieß es, Wahlbeobachtung sei Routine und ein wichtiges Instrument, um festzustellen, dass Wahlen frei, fair und gleich seien – auch in den Mitgliedsländern mit etablierten Demokratien.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.