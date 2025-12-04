Das Jahrestreffen der Außenminister steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Ressortchefs aus Russland und den USA, Lawrow und Rubio, hatten ihre Teilnahme in der österreichischen Hauptstadt abgesagt. Deutschland wird von Außenminister Wadephul vertreten.
Die aktuellen Verhandlungen und Friedenspläne zur Beendigung des russischen Angriffskriegs stehen nicht auf der offiziellen Tagesordnung, und es sind auch keine Entscheidungen geplant.
