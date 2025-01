Otto Schenk starb im Alter von 94 Jahren. (Herbert Neubauer / APA / dpa / Herbert Neubauer)

Nach Angaben seiner Familie starb Schenk im Alter von 94 Jahren. Stationen seiner Tätigkeit waren unter anderem die Opern und Theater in München, Düsseldorf, Berlin, Köln und Hamburg. An der Metropolitan Opera in New York inszenierte er den gesamten "Ring des Nibelungen" von Richard Wagner. Schenk machte sich auch als Schauspieler einen Namen.

