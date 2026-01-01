Sie lösen ab heute das sächsische Chemnitz und die slowenisch-italienische Grenzdoppelstadt Nova Gorica/Gorizia ab. Oulu, das unter anderem für die jährlich ausgetragene Luftgitarren-WM und einen schreienden Männerchor bekannt ist, läutet das Jahr als Kulturhauptstadt mit einem Festival Mitte Januar ein. Trencin feiert die Eröffnung einen Monat später. Beide Städte haben für das gesamte Jahr ein dichtes Veranstaltungsprogramm geplant.
Die Europäische Union wählt jährlich mehrere Kulturhauptstädte, um die kulturelle Vielfalt Europas herauszustellen und zu würdigen.
