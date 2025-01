Tod von Oury Jalloh

Verbrannt im Polizeigewahrsam

Am 7. Januar 2005 verbrannte der abgelehnte Asylbewerber Oury Jalloh in Dessau in einer Polizeizelle. Obwohl sein Tod große Aufmerksamkeit und Erschütterung ausgelöst hat, ist er auch 20 Jahre später noch immer nicht aufgeklärt.