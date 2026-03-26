Minerva Hase und Nikita Volodin (picture alliance / NurPhoto / Yuan Tian)

Hase/Volodin verteidigten mit einer guten, aber nicht ganz fehlerfreien Kür ihren knappen Vorsprung aus dem Kurzprogramm vor den Europameistern und Olympia-Zweiten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien. Bronze ging an Kanada. Für Deutschland ist es der erste WM-Titel im Eiskunstlaufen seit 2018, als Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand triumphierten.

Hase und Volodin sind seit dreieinhalb Jahren ein Eiskunstlauf-Paar. Der WM-Titel ist neben der olympischen Bronzemedaille der größte und womöglich auch der letzte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Das in Berlin trainierende Duo hat die Zukunft nach dem Saisonende bislang offen gelassen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.