Online-Shopping

Am Dienstag seien rund 12,4 Millionen Sendungen bearbeitet worden - fast doppelt so viele wie an einem normalen Tag, erklärte DHL. Bereits in der vergangenen Woche seien sehr viele Pakete verschickt worden. Die laufende Woche dürfte die mengenstärkste des gesamten Jahres werden, hieß es.
Viele Einzelhändler auch in Deutschland läuten rund um den sogenannten Black Friday das Weihnachtsgeschäft mit Rabatten und Aktionen ein. Black Friday wird in den USA der Freitag nach Thanksgiving genannt.
Diese Nachricht wurde am 02.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.