Bei dem bis morgen geplanten Spitzentreffen in Islamabad sollen sie auch mit Pakistans Premierminister Sharif zusammenkommen. Dieser hatte gestern mit Irans Präsident Peseschkian telefoniert und dabei bekräftigt, dass Pakistan die anhaltenden israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran verurteile.
Pakistan teilt sich eine rund 900 Kilometer lange Grenze mit dem Iran und bemüht sich um diplomatische Vermittlung im Krieg. So tauscht Islamabad unter anderem Botschaften zwischen den USA und der iranischen Führung aus.
Bundesaußenminister Wadephul hatte am vergangenen Freitag indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iranim Deutschlandfunk bestätigt und erklärt, momentan liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.