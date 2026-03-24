Pakistan war 2025 das Land mit der höchsten Smogbelastung. (picture alliance/Xinhua News Agency/Sajjad)

Wie aus dem Jahresbericht des Schweizer Luftanalyse-Unternehmen IQAir hervorgeht, lagen die Konzentrationen gesundheitsschädlicher Feinstaubpartikel bis zu 13 mal höher als der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Grenzwert. Bangladesch und Tadschikistan belegten die Plätze zwei und drei auf der Liste der Länder mit der höchsten Luftverschmutzung. Die 25 am stärksten verschmutzten Städte liegen laut IQAir in Indien, Pakistan und China.

Nur 13 Länder beziehungsweise Gebiete weltweit halten laut der Analyse den Grenzwert der WHO ein: unter anderem Australien, Puerto Rico und Estland.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.