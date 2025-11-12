Der pakistanische Innenminister Naqvi warf dem Nachbarland vor, in den Anschlag mit mindestens zwölf Toten verwickelt zu sein. Die in Afghanistan regierenden Taliban trügen den Krieg nach Pakistan. Darauf werde sein Land mit voller Kraft antworten, fügte der Minister hinzu.
Nach pakistanischen Angaben hatte sich ein Selbstmordattentäter vor einem Gerichtsgebäude in Islamabad in die Luft gesprengt. In der vergangenen Woche waren Friedensgespräche zwischen Pakistan und Afghanistan gescheitert.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.