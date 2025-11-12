Asien
Pakistan macht Afghanistan für Selbstmordanschlag verantwortlich

Zwischen Pakistan und Afghanistan nehmen die Spannungen nach einem Selbstmordanschlag in Islamabad wieder zu.

    Islamabad: Pakistanische Sicherheitsbeamte stehen Wache, nachdem eine Autobombe vor einem Bezirksgericht explodiert ist.
    Pakistan wirft Afghanistan vor, in einen Anschlag mit mindestens zwölf Toten verwickelt zu sein. (Mohammad Yousuf / AP / dpa / Mohammad Yousuf)
    Der pakistanische Innenminister Naqvi warf dem Nachbarland vor, in den Anschlag mit mindestens zwölf Toten verwickelt zu sein. Die in Afghanistan regierenden Taliban trügen den Krieg nach Pakistan. Darauf werde sein Land mit voller Kraft antworten, fügte der Minister hinzu.
    Nach pakistanischen Angaben hatte sich ein Selbstmordattentäter vor einem Gerichtsgebäude in Islamabad in die Luft gesprengt. In der vergangenen Woche waren Friedensgespräche zwischen Pakistan und Afghanistan gescheitert.
