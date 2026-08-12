Vor Ende von 60-Tage-Frist

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar (Archivbild) (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Russian FM Press Service)

Der pakistanische Außenminister Dar warb bei einem Treffen mit dem iranischen Botschafter in Islamabad für eine Wiederbelebung der Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges in der Golfregion. Zuvor war der pakistanische Innenmister Naqvi für Gespräche mit Irans Außenminister Araghtschi und anderen politischen Vertretern nach Teheran gereist.

Anfang nächster Woche läuft die 60-Tage-Frist für Verhandlungen aus, die die USA und der Iran im Juni in einem Rahmenabkommen festgelegt hatten. Die Vereinbarung war von Pakistan vermittelt worden. Nach gegenseitigen Angriffen hatte Teheran erklärt, sich nicht mehr daran gebunden zu fühlen.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf pakistanische Sicherheitskreise, das Abkommen könnte dennoch verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.