In der Grenzregion zwischen Pakistan und Afghanistan gab es schwere Kämpfe (Archivbild). (AP / H. Achakzai)

Ziel der zweitägigen Gespräche ist es, die vor einigen Tagen vereinbarte Feuerpause in eine dauerhafte Lösung zu überführen. Der pakistanische Verteidigungsminister Asif drohte Afghanistan mit weiteren Kämpfen. Es gebe die Option eines offenen Krieges, falls keine Einigung zustande komme, sagte er in einer Fernsehansprache.

Vor der von Katar vermittelten Waffenruhe hatte es zwischen Pakistan und Afghanistan schwere Grenzkämpfe gegeben. Sie brachen aus, nachdem Pakistan von den afghanischen Taliban verlangt hatte, gegen militante Gruppen vorzugehen, die von afghanischem Boden aus Ziele in Pakistan angreifen. Pakistan flog daraufhin Luftangriffe und beide Seiten lieferten sich schwere Feuergefechte, bei denen zahlreiche Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.