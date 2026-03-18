Nach Angriff auf Klinik

Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Anjum Naveed)

Informationsminister Tarar teilte auf X mit, angesichts der Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan gelte eine sechstägige Feuerpause. Sie beginne um Mitternacht und ende in der Nacht auf den 24. März. Auch die afghanischen Taliban wollen ihre Militäroperationen aussetzen. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei hatten in dem Konflikt vermittelt.

Anfang der Woche waren bei einem pakistanischen Luftangriff auf eine Klinik in der afghanischen Hauptstadt Kabul mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen. Pakistan gab an, auf militärische Einrichtungen gezielt zu haben. Die UNO forderte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.