Iran-Krieg

Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran rückt offenbar näher. (picture alliance / Kyodo)

Laut den Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Sharif liegt der finale Text für eine Rahmenvereinbarung vor. Man erwarte nun eine elektronische Unterzeichnung innerhalb der nächsten 24 Stunden. In der kommenden Woche sollten dann Gespräche auf technischer Ebene folgen, so Sharif. Der iranische Außenminister Araghtschi erklärte, man sei einer Absichtserklärung noch nie so nah gewesen wie jetzt. Angestrebt werde ein ⁠Ende des Krieges an allen Fronten, was die Gefechte zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon einschließe. Aus Washington gibt es bisher keine offizielle Bestätigung dieser Angaben.

Trotz der Bestrebungen für ein Ende des Kriegs griff der Iran nach US-Angaben mit Drohnen Handelsschiffe an, die die Straße von Hormus passierten. Alle Fluggeräte seien abgeschossen worden, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Regionalkommando Centcom. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es trotz einer seit April geltenden Waffenruhe und der Verhandlungen über eine Friedensvereinbarung gegenseitige Angriffe gegeben.

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Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.