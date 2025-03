Provinz Belutschistan

In Pakistan wurde ein Zug von Separatisten überfallen, sie nahmen Geiseln. (picture alliance / Anadolu / Mehmet Yaren Bozgun)

Ein Armeesprecher teilte mit, es seien 346 Menschen in Sicherheit gebracht worden, 21 Geiseln sowie 27 Soldaten, die als Passagiere in dem Zug waren, seien tot. Auch die 50 Angreifer seien nicht mehr am Leben.

Die Geiselnahme hatte die Speratistengruppe BLA für sich reklamiert. Sie ist eine der größten Milizen in Belutschistan. Die Provinz im Südwesten Pakistans ist die ärmste Region des Landes. Seit Jahrzehnten kämpfen dort verschiedene Milizen gewaltsam für eine Autonomie. Sie fordern außerdem mehr Anteile am Öl- und Rohstoffreichtum der Region.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.