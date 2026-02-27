Nachbarschaftskonflikt

Rauch nach einem früheren pakistanischen Angriff (Archivbild vom vergangenen Oktober) (AP / H. Achakzai)

Wie die Regierung in Islamabad auf X mitteilte, wurden militärische Einrichtungen attackiert - auch in den Provinzen Kandahar und Paktia. Sie sprach von dutzenden getöteten Kämpfern der afghanischen Taliban. Dies sei die Reaktion auf die Agressionen von der gegnerischen Seite, hieß es. Der pakistanische Verteidigungsminister Asif sprach von einem offenen Krieg. Die Taliban bestätigten die Angriffe.

Gestern hatten afghanische Einheiten pakistanische Stellungen im Grenzgebiet attackiert und laut Taliban-Angaben zahlreiche Außenposten des Gegners eingenommen. Dem waren am Wochenende davor wiederum pakistanische Angriffe vorangegangen.

Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern haben sich seit der Machtübernahme der Taliban zunehmend verschlechtert; immer wieder gibt es Anschläge und Angriffe. Die Regierung in Islamabad wirft den militanten Islamisten vor, ihrem pakistanischen Ableger nach Attentaten Unterschlupf jenseits der Grenze zu gewähren.

