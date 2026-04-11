US-Vize-Präsident Vance wird bei seiner Ankuft in Islamabad von Pakistans Außenminister Dar (r.) und Pakistans Armee-Chef Munir (l.) empfangen. (picture alliance / Anadolu / Min. of Foreign Affairs of Pakistan / Handout)

Das Büro des pakistanischen Regierungschefs Sharif teilte mit, zum Auftakt sei die iranische Delegation empfangen worden, anschließend hätten die Vertreter der USA unter Leitung von Vizepräsident Vance mit Sharif gesprochen. Ziel sei es nun, Fortschritte hin zu einem nachhaltigen Frieden in der Region zu erzielen. Nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens ging es zunächst um den praktischen Ablauf der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Pakistan fungiert als Vermittler zwischen den Kriegsparteien.

Die Positionen beider Seiten liegen weit auseinander. Teheran verlangt unter anderem ein Ende der israelischen Angriffe auf die iran-treue Hisbollah-Miliz im Libanon. Die USA fordern die umgehende Wiederöffnung der Straße von Hormus. Auch das iranische Atom- und Raketenprogramm spielt eine Rolle.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.