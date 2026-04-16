Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Das meldet die New York Times. Die Waffenruhe endet nächste Woche. Laut dem Bericht tauschen beide Seiten weiter Botschaften über den Vermittler Pakistan aus – eine zweite direkte Verhandlungsrunde sei aber noch nicht vereinbart. Das Weiße Haus zeigte sich optimistisch: Man sei zuversichtlich, was die Aussichten auf eine Einigung angehe.

Parallel dazu blockieren die USA seit zwei Tagen iranische Häfen. Iran drohte, den gesamten Schiffsverkehr im Persischen Golf, im Golf von Oman und im Roten Meer zu stoppen. Wie weit Teheran das durchsetzen kann, ist unklar – die New York Times verweist auf die geschwächten iranischen Streitkräfte, aber auch auf verbündete Huthi-Milizen im Jemen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.