Die Operation habe sich gegen Aufständische gerichtet, hieß es. Diese seien in zahlreiche terroristische Aktivitäten gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten verwickelt gewesen. Details über die Getöteten wurden nicht mitgeteilt.

In der Bergregion an der Grenze zum Iran kommt es seit Jahren zu Gefechten mit Dschihadisten wie den Taliban oder mit Separatistengruppen. Vertreter der Belutschen streben die Unabhängigkeit der größten Provinz Pakistans von der Zentralregierung an. Immer wieder werden Anschläge verübt.

