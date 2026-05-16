Das teilte die Polizei am Abend mit. Einsatzkräfte und Journalisten seien angegriffen und verbotene Parolen skandiert worden. Die Zahl der Demonstranten wurde mit etwa 2.000 angegeben. Die Kundgebung richtete sich gegen Israels Militäraktionen im Gaza-Streifen sowie den Krieg im Iran.
Der Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnert an Flucht und Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948 nach der Staatsgründung Israels.
Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.