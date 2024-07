Nahost-Krieg

Bild nach einem früheren Angrifff auf Nuseirat am 12.7.: Zwei Palästinenser helfen einem Verwundeten. (AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Außerdem gebe es viele Verletzte, teilte die militant-islamistische Hamas mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe mehrere Kämpfer der Hamas im Areal einer Schule des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNRWA angegriffen. Das Gebäude habe den Terroristen als Versteck und Operationsbasis für Attacken auf das israelische Militär gedient. Vor dem Angriff habe man zahlreiche Schritte unternommen, um das Risiko für Zivilisten zu minimieren, hieß es. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht überprüfen.

Am Samstag waren bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe der Stadt Chan Junis nach palästinensischen Angaben 92 Menschen getötet und knapp 300 verletzt worden. Die Armee teilte später mit, bei der Attacke einen weiteren Drahtzieher des Terror-Angriffs am 7. Oktober auf Israel getötet zu haben, den Hamas-Kommandanten Salama. Unklar ist, ob auch der Militärchef der Hamas im Gazastreifen, Deif, getötet wurde. Die Terrororganisation bestreitet dies.

15.07.2024