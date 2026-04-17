Das Restaurant "Jo Goldenberg" im Pariser Viertel Marais nach dem Massaker vom 9. August 1982 (dpa / picture alliance )

Der Verdächtige werde nun einem Richter vorgeführt, damit ihm die Anklagepunkte im Hinblick auf ein Gerichtsverfahren mitgeteilt werden, hieß es aus dem Élysée-Palast. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft hatte die Auslieferung des 72-jährigen Mannes beantragt. Am 9. August 1982 hatte ein Terrorkommando ein jüdisches Restaurant im Pariser Marais-Viertel überfallen. Auf der Flucht schossen die Täter in der belebten Rue des Rosiers im jüdischen Viertel auf Passanten und flüchteten durch Seitenstraßen. Bei dem Anschlag kamen sechs Menschen ums Leben, 22 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.