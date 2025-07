Die Gaza Humanitarian Foundation verteilt Lebensmittel an die Menschen im Gazastreifen. (picture alliance / Abdel Kareem Hana)

Seit den frühen Morgenstunden seien mehr als 40 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen in der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde. Unter den Toten seien auch wieder viele Menschen, die an Verteilstellen für humanitäre Hilfe auf Lebensmittel gewartet hätten, hieß es weiter. Die israelische Armee machte dazu keine Angaben.

