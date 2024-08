Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Palästinensischen Angaben zufolge wurden zwei Personen durch Schüsse in der Nacht getötet. Israels Armee hatte mitgeteilt, sie habe in Dschenin sowie in Tulkarem im Norden des Westjordanlands Anti-Terror-Einsätze begonnen. Beide Städte gelten als Hochburgen militanter Palästinenser. Immer wieder kommt es bei Gefechten dort zu Todesopfern.

Zuvor war es der israelischen Armee im Gazastreifen gelungen, eine weitere Geisel aus der Hand der Terrororganisation Hamas zu befreien. Es handelt sich um einen 52-jährigen Beduinen, der zum Zeitpunkt des Überfalls auf Israel am 7. Oktober als Wachmann im Kibbuz Magen gearbeitet hatte.

