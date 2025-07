In Chan Junis ist ein Zelt mit Kriegsvertriebenen von einer israelischen Drohne getroffen worden. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

In Chan Junis im Süden sei ein Zelt mit Kriegsvertriebenen getroffen worden. Ein weiterer Angriff in der Stadt löschte nach Behördenangaben eine vierköpfige Familie aus. In Nuseirat in Zentral-Gaza starben zehn Menschen, als eine Menschenmenge unter Beschuss geriet, wie es weiter heißt. Die Angaben aus dem Gaza-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht dazu. Es meldete den Tod von fünf Soldaten bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.