Zerstörungen nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Israel habe unter anderem drei Luftangriffe auf ein Lagerhaus in der Stadt Gaza ausgeführt, erklärte die von der Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde. Dabei seien 22 Menschen getötet worden, unter ihnen sechs Frauen und neun Kinder. Die israelische Armee kündigte an, den Vorfall zu prüfen.

Israels Militär hatte zuletzt eine Offensive aus der Luft und am Boden auf Gaza-Stadt gestartet und die Bewohner zum Verlassen der Stadt aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.