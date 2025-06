Immer wieder kommt es an Lebensmittel-Ausgabestellen zu tödlichen Vorfällen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Jehad Alshrafi)

Zudem seien bei dem Beschuss mehr als 200 Palästinenser in Rafah verletzt worden, meldete die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde. Mitarbeiter eines Krankenhauses in Chan Junis berichteten von 38 Toten. Israels Armee teilte mit, Verdächtige hätten mehrmals versucht, sich Soldaten zu nähern und diese gefährdet. Soldaten hätten deshalb Warnschüsse abgegeben. Angaben zu Opfern machte das Militär nicht. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht. Israel hat die Verantwortung für die Verteilung zahlreicher Hilfsgüter in die Hände einer von den USA unterstützten Stiftung gelegt. Diese betreibt drei Verteilstellen in Gebieten, die von israelischen Truppen bewacht werden. Israel begründet das neue Verteilsystem damit, dass zuvor Kämpfer der Hamas Nahrungsmittelhilfe abgezweigt hätten.

