Laut der Nachrichtenagentur Wafa galt der Angriff einem Haus im Westen der Stadt. Es habe zudem mehrere Verletzte gegeben, hieß es unter Berufung auf medizinische Fachkräfte. Von israelischer Seite gibt es bisher keine Stellungnahme. Gestern Abend hatte die Terror-Organisation Hamas eine Rakete Richtung Tel Aviv abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, die Rakete sei in unbewohntem Gebiet niedergegangen. Sie sei aus dem südlichen Gazastreifen gekommen.

Derweil brachte auch die jüngste Gesprächsrunde über eine Waffenruhe kein Ergebnis. Die Beratungen in Kairo seien konstruktiv gewesen und würden fortgesetzt, hieß es. In der ägyptischen Hauptstadt beraten Vermittler des Gastgebers sowie aus Katar und den Vereinigten Staaten mit Israel. Eine Hamas-Delegation wird über den Verlauf informiert, nimmt aber selbst an den Verhandlungen nicht teil.

