Die palästinensischen Diplomaten sitzen in der UNO-Vollversammlung nun offiziell im Plenum hinter dem Schild "State of Palestine". (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

Sie sitzen nun im großen Sitzungssaal der Vereinten Nationen in New York zwischen den Delegierten der Mitgliedstaaten und nicht mehr nur als Beobachter dahinter. Beim ersten Treffen der 79. Sitzungsperiode saßen die palästinensischen Diplomaten für den - Zitat - "Staat Palästina" zwischen den Vertretern Sri Lankas und des Sudan. Das Plenum hatte sich im Mai mit großer Mehrheit für eine Aufnahme der Palästinenser ausgesprochen. Eine uneingeschränkte UNO-Mitgliedschaft mit einem regulären Stimmrecht scheiterte jedoch im Sicherheitsrat am Veto der USA.

Die Teilnahme inmitten der Sitzungen der Vollversammlung räumt den Palästinensern aber zusätzliche Rechte ein. Der diplomatischen Aufwertung wird zudem eine große symbolische Bedeutung beigemessen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.