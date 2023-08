Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die Armee mitteilte, kam dabei ein Soldat ums Leben, mindestens zwei weitere wurden verletzt. Demnach stand die Gruppe an einem Kontrollpunkt in der Stadt Modiin an einer Verbindungsstraße nach Jerusalem. Der 41-jährige Angreifer sei von israelischen Einsatzkräften erschossen worden.

Seit Anfang des Jahres sind etwa 30 Menschen bei palästinensischen Angriffen auf Israelis getötet worden. Gleichzeitig rücken fast jede Nacht israelische Soldaten zu Razzien in palästinensische Wohngebiete im Westjordanland aus, um eigenen Angaben zufolge militante Netzwerke zu zerschlagen.

