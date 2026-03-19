Westjordanland

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Sechs weitere seien verletzt, teilte der Rote Halbmond mit. Laut der Nachrichtenagentur Wafa wurde ein Schönheitssalon im Ort Beit Awwa südwestlich von Hebron getroffen. Vermutlich habe es sich um Streumunition gehandelt. Nach Erkenntnissen des israelischen Militärs kam der Beschuss aus dem Iran. Es habe sich nicht um eine Abfangrakete oder Teile davon gehandelt.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind mehrfach Raketen in palästinensischen Gegenden eingeschlagen. Todesopfer hatte es bisher noch nicht gegeben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.