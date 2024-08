Mahmud Abbas , Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Dort ist am Dienstag ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin geplant. Laut der Nachrichtenagentur Tass ist die Lage in Gaza das zentrale Thema. In Moskau will sich Abbas demnach auch mit Vertretern arabischer Staaten austauschen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wird Abbas anschließend in die Türkei weiterreisen, um Präsident Erdogan zu treffen und vor dem Parlament in Ankara zu sprechen.

Die gemäßigte Fatah von Abbas kontrolliert die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Vergangenen Monat hatten die Fatah und die im Gazastreifen herrschende Terrormiliz Hamas ihre jahrelangen Streitigkeiten für beendet erklärt.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.