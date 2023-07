Palästinenserpräsident Abbas in der Türkei. (Office of the Palestinian President/dpa)

Der türkische Präsident Erdogan hatte sie nach Istanbul eingeladen. Inhalte der Gespräche wurden zunächst nicht genannt. Es war das erste Treffen der beiden rivalisierenden palästinensischen Politiker seit gut einem Jahr.

Erdogan hatte Abbas gestern empfangen und erklärt, dass sein Land die Anliegen der Palästinenser mit allen erdenklichen Mitteln unterstütze. Nach der Wiederannäherung zwischen der Türkei und Israel wollte Erdogan Ende der Woche auch den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu empfangen. Der Besuch wurde aber vorerst verschoben. Es wäre der erste Empfang eines israelischen Regierungschefs in der Türkei seit 2008 gewesen. Zuletzt hatten zahlreiche Konfrontationen zwischen Israelis und Palästinensern in den vergangenen Monaten die Spannungen in der Region insgesamt verschärft.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.