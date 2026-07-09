Naher Osten

Mahmud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde (picture alliance / Anadolu / Ercin Erturk)

Wie die Nachrichtenagentur Wafa meldet, soll am 28. November erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder ein palästinensisches Parlament gewählt werden. Teilnehmen können den Angaben zufolge Menschen im Gazastreifen, Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem.

Bei der letzten Wahl im Januar 2006 hatte die islamistische Hamas gewonnen. Ein Jahr später übernahm sie nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Partei Fatah die Kontrolle über den Gazastreifen. Das Parlament war seither weitgehend handlungsunfähig. Das Verfassungsgericht löste es 2018 auf. Es ist unklar, ob und wie die Wahl in den zum Teil weitgehend zerstörten Gebieten stattfinden soll.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.