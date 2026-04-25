Naher Osten

Seit Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. (picture alliance / SIPA / Hassan Salem / MEI)

Die vom Zivilschutz veröffentlichten Zahlen wurden von Krankenhaus-Mitarbeitern bestätigt. Demnach gab es einen Drohnenangriff nahe einem Kontrollposten in Gaza-Stadt. Das israelische Militär teilte mit, der Angriff habe sich gegen Terroristen gerichtet. Weitere Angriffe werden aus dem Norden und Süden des Palästinensergebietes gemeldet. Dazu gab das israelische Militär zunächst keine Stellungnahme ab.

Seit Oktober gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.