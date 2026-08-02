Unter den Toten seien auch zwei Kinder. Die Raketenangriffe trafen sowohl Gaza-Stadt, eine Wohnung in der Nähe der Stadt Chan Junis sowie den zentralen Abschnitt des Gazastreifens.
Das israelische Militär teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen die militant-islamistische Hamas gerichtet. Seit Oktober gilt im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, der israelische Energieminister Cohe habe als Mitglied des Sicherheitskabinetts erklärt, es gebe keine Vereinbarung zur Einstellung der Angriffe auf den Gazastreifen. Zudem sei es notwendig, die vollständige Kontrolle zu übernehmen.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.