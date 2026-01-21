Im Gazastreifen wurden mehrere Menschen bei israelischen Angriffen getötet. (IMAGO/APAimages/Omar Ashtawy)

Bei einer Attacke im Zentrum des Gebiets seien drei Journalisten getötet worden, als sie den Aufbau von Zelten einer ägyptischen Hilfsorganisation gefilmt hätten, teilte der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Die israelische Armee erklärte, sie habe auf Verdächtige gezielt, die eine Drohne eingesetzt hätten. Das Fluggerät habe die Sicherheit von Soldaten gefährdet. Insgesamt gab es nach Angaben der Behörde elf Tote.

Im Gazastreifen gilt seit Oktober eigentlich eine Waffenruhe zwischen der Hamas und der israelischen Armee.

