Nahost-Krieg

In Berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und AFP ist mit Verweis auf Quellen vor Ort von mindestens 27 Toten die Rede. Es sei eine als Notunterkunft genutzte Schule in Abassan in der Nähe der Stadt Chan Junis getroffen worden, hieß es weiter. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, die Informationen würden überprüft.

Zuvor war berichtet worden, dass das Militär mit Panzern in mehrere Viertel von Gaza-Stadt vorgedrungen sei. Dabei seien dutzende Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad getötet worden, erklärten die israelischen Streitkräfte. Erneut rief das Militär tausende Bewohner von Gaza-Stadt auf, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Einsätze gab es demnach erneut auch in Rafah im Süden des Palästinensergebiets.

