Blick aus einer zerstörten Wohnung auf Gaza-Stadt (Archivbild) (AP Photo / Jehad Alshrafi / Jehad Alshrafi)

Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa mitteilte, wurden dabei mindestes sieben Menschen getötet. In Gaza-Stadt gab es nach einem Raketenangriff zwei Tote. Bei einer weiteren Attacke im zentralen Abschnitt des Gazastreifens wurden demnach ebenfalls zwei Palästinenser getötet. Drei weitere Todesopfer gab es bei einem Angriff auf eine Wohnung nordwestlich von Chan Junis im Süden des Küstenstreifens. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, man prüfe die Angaben.

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, dennoch kommt es immer wieder zu tödlichen Angriffen oder Konfrontationen. Laut der israelischen Armee richten sich die Attacken gegen Mitglieder der Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad. Nach palästinensischen Angaben gibt es bei den Angriffen aber meist auch zivile Todesopfer.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.