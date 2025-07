Konferenz für Zweistaatenlösung

Der Ministerpräsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, auf der Konferenz für eine Zweistaatenlösung bei den Vereinten Nationen in New York. (AP / Adam Gray)

Zum einen müsse sich Israel vollständig aus dem Gebiet zurückziehen, sagte Mustafa auf einer Konferenz zur Verwirklichung einer Zweistaatenlösung in New York. Ebenso müsse die Hamas ihre Kontrolle über den Gazastreifen abgeben und dabei auch ihre Waffen an die Autonomiebehörde übergeben. Die Konferenz hatte gestern begonnen. Das Treffen findet auf Initiative Frankreichs und Saudi-Arabiens bei den Vereinten Nationen statt. Für Deutschland soll heute der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Hahn, sprechen.

Israel und die USA nehmen nicht teil. Washington kritisierte die Konferenz als PR-Gag, der laufende Friedensbemühungen untergrabe, die Hamas ermutige und den Krieg verlängere.

