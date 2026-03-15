Die Beerdigung eines fünfjährigen Jungen im Westjordanland. Der Junge wurde zusammen mit seinen Eltern durch Schüsse von israelischen Soldaten auf das Fahrzeug der Familie in Tammun getötet. (AFP / JOHN WESSELS)

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, die Soldaten hätten das Feuer auf ihr Fahrzeug eröffnet. Die Eltern sowie zwei Kinder seien tot. Zwei weitere Kinder wurden demnach verletzt. Der israelischen Polizei zufolge waren Einsatzkräfte und Soldaten zu einer Razzia unterwegs. Ziel sei die Festnahme von Personen gewesen, die im Verdacht stünden, an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen zu sein. Das beschossene Fahrzeug sei auf die Einsatzkräfte zugefahren, sodass diese sich bedroht gefühlt und das Feuer eröffnet hätten. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.