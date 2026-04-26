Angehörige von Menschen, die bei erneuten Angriffen getötet wurden, trauern in Gaza-Stadt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mohammed Skaik)

Dabei wurden nach Angaben palästinensischer Kliniken mindestens vier Menschen getötet. In der Nähe von Gaza-Stadt seien zwei Männer durch Schüsse israelischer Soldaten gestorben. Ein weiterer Mann und eine Frau sollen zudem im Zentrum des Küstenstreifens sowie in der Stadt Chan Junis erschossen worden sein. Israels Militär erklärte, keine Kenntnis von einem Angriff in Chan Junis zum Zeitpunkt der Meldung des Vorfalls zu haben. Die anderen Angriffe würden untersucht. - Im Gazastreifen gilt seit Oktober eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Dennoch hält die Gewalt in dem Gebiet an. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig immer wieder Verstöße gegen die Feuerpause vor.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.