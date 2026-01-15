Friedensplan mit Israel

Der Wiederaufbau des Gazastreifens wird eine Aufgabe der Technokratenregierung sein. (picture alliance / Anadolu | Mahmoud Abu Hamda)

Unter Schirmherrschaft der USA und Ägyptens besprechen die Technokraten dort die künftige Verwaltung des Gazastreifens. Die Übergangsregierung besteht aus 14 Mitgliedern, die nicht aufgrund politischer, sondern fachlicher Kompetenz eingesetzt wurden. Mit ihrer Zusammenkunft beginnt Phase zwei des von US-Präsident Trump ausgehandelten Friedensplans mit Israel.

Strittige Themen sind weiterhin die Entwaffnung der Hamas und die Übergabe der Leiche einer letzten israelischen Geisel. Die britische Außenministerin Cooper begrüßte den Fortschritt in der Region und sagte, entscheidend sei jetzt ein langfristiger Frieden für Israelis und Palästinenser.

